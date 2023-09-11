Рогов: ВСУ нанесли удары по Энергодару при помощи дронов-камикадзе
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«Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов», — написал он в своём Telegram-канале.
Рогов уточнил, что два беспилотника ударили по жилому многоэтажному дому, а третий — по паспортному столу.
Ещё один БПЛА, по его словам, взорвался несколько минут назад.
7 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько дронов ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.