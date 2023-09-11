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Рогов: ВСУ нанесли удары по Энергодару при помощи дронов-камикадзе

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные нанесли по Энергодару Запорожской области не менее четырёх ударов.
Рогов: ВСУ нанесли удары по Энергодару при помощи дронов-камикадзе
  • Gettyimages.ru

«Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов уточнил, что два беспилотника ударили по жилому многоэтажному дому, а третий — по паспортному столу.

Ещё один БПЛА, по его словам, взорвался несколько минут назад.

7 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько дронов ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.

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