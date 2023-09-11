Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не восстановится даже за десятки лет
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в своей соцсети X (бывший Twitter).
Как отметил Макгрегор, единственное, что сделали западные страны в этом конфликте, — это убили украинскую нацию и разрушили страну.
«Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет. Вот наше достижение», — говорится в сообщении.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что западное руководство приняло решение воевать до последнего украинца.