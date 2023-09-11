Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не восстановится даже за десятки лет

Бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Украина не сможет восстановиться даже за десятки лет.

Об этом он написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

Как отметил Макгрегор, единственное, что сделали западные страны в этом конфликте, — это убили украинскую нацию и разрушили страну.

«Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет. Вот наше достижение», — говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что западное руководство приняло решение воевать до последнего украинца.