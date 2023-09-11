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New Atlas: никакое «чудо-оружие» не поможет ВСУ

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Уничтожение танка Challenger 2 подтвердило, что никакое «чудо-оружие» не поможет ВСУ.
New Atlas: никакое «чудо-оружие» не поможет ВСУ
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Об этом заявил бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик.

«На самом деле всё это было вполне предсказуемо. Я уверен, что мы уже обсуждали ранее, что эти западные основные боевые танки не изменят ситуацию. Мы говорили о том, что они очень уязвимы и что они сгорят так же легко, как и все остальные танки, которые были у Украины в начале специальной военной операции и которые эти новые машины должны были заменить», — отметил он.

Берлетик рассказал, что танки Challenger 2 серьёзно пострадали в Ираке.

Подробности — в материале ИноТВ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия на Запорожском направлении подбила из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.

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