Песков: СВО продолжится для прекращения ударов ВСУ по России

Специальная военная операция будет продолжена до ликвидации угрозы ударов ВСУ по территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное — это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего», — приводит РИА Новости его слова в интервью РБК.

Утром 11 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.