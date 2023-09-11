Песков: СВО продолжится для прекращения ударов ВСУ по России
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Главное — это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего», — приводит РИА Новости его слова в интервью РБК.
Утром 11 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.