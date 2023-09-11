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Песков: СВО продолжится для прекращения ударов ВСУ по России

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Специальная военная операция будет продолжена до ликвидации угрозы ударов ВСУ по территории России.
Песков: СВО продолжится для прекращения ударов ВСУ по России
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное — это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего», — приводит РИА Новости его слова в интервью РБК.

Утром 11 сентября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

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