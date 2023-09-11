«Известия» показали кадры с последствиями удара ВСУ по детскому саду в Донецке

«Известия» показали кадры с последствиями удара украинских военных по детскому саду в Донецке.

Отмечается, что в результате прилёта ракеты РСЗО ВСУ детский сад усыпан стеклами от разбитых окон и частями вырванных из окон рам.

В материале сказано, что первые два обстрела велись снарядами 155-миллиметрового калибра НАТО.

После этого, по предварительным данным, прилетела либо РСЗО «Град», либо её чешский аналог RM-70, пишут «Известия».

5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в здание детского сада в Куйбышевском районе вновь попал снаряд ВСУ.