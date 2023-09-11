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Гладков: в Белгородской области после уничтожения БПЛА пострадавших нет

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После уничтожения украинских БПЛА в Белгородской области никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале он написал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО и было сбито два беспилотника самолётного типа.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

Фрагменты одного из БПЛА упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

10 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

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