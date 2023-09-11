Гладков: в Белгородской области после уничтожения БПЛА пострадавших нет
В своём Telegram-канале он написал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО и было сбито два беспилотника самолётного типа.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет.
Фрагменты одного из БПЛА упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
10 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.