Украинский военнопленный Валерий Мищенко рассказал, что командир во время обстрела на передовой распустил своих подчинённых и заявил, что он им больше не сержант.

«Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: «Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир»», — приводит его слова kp.ru.

По словам пленного, после этого украинские бойцы решили сдаться в плен российским войскам. Мищенко отметил, что он и его сослуживцы являются «обычными работягами, которых мобилизовали силой».

Ранее сообщалось, что Киев собирается лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.