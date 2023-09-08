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Командир ВСУ при обстреле распустил солдат со словами «я вам больше не сержант»

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Украинский военнопленный Валерий Мищенко рассказал, что командир во время обстрела на передовой распустил своих подчинённых и заявил, что он им больше не сержант.
Командир ВСУ при обстреле распустил солдат со словами «я вам больше не сержант»
  • AP
  • © Bram Janssen

«Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: «Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир»», — приводит его слова kp.ru.

По словам пленного, после этого украинские бойцы решили сдаться в плен российским войскам. Мищенко отметил, что он и его сослуживцы являются «обычными работягами, которых мобилизовали силой».

Ранее сообщалось, что Киев собирается лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.

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