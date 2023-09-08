Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
Кулемзин уточнил, что речь идёт о женщине 1963 года рождения и мужчине 1988 года рождения.
Ранее военные ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по двум районам Донецка.
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