Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Кулемзин уточнил, что речь идёт о женщине 1963 года рождения и мужчине 1988 года рождения.

Ранее военные ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по двум районам Донецка.