Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что блицкриг Вооружённых сил Украины в Запорожской области провалился.

Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, солдаты ВСУ поставили своей целью достигнуть военной победы в короткие сроки.

«Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ упёрлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями», — подчеркнул он.

Ранее Рогов сказал, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВСУ «имеют прогресс» в ходе контрнаступления, являются вымыслом.