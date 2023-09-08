Рогов заявил, что блицкриг украинской армии в Запорожской области провалился
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
По словам собеседника агентства, солдаты ВСУ поставили своей целью достигнуть военной победы в короткие сроки.
«Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ упёрлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями», — подчеркнул он.
Ранее Рогов сказал, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВСУ «имеют прогресс» в ходе контрнаступления, являются вымыслом.