РИА Новости: российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства за €550 тысяч
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Сатурн».
Отмечается, что БПЛА упал на дно бывшего Каховского водохранилища, представляющее сегодня собой болото.
«Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать», — сказал военный.
По его словам, почва не выдерживала вес человека, однако российским военным удалось собрать все части дрона, включая двигатель.
По данным агентства, БПЛА передали для изучения военным специалистам.
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