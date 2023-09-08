РИА Новости: российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства за €550 тысяч

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью €550 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Сатурн».

Отмечается, что БПЛА упал на дно бывшего Каховского водохранилища, представляющее сегодня собой болото.

«Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать», — сказал военный.

По его словам, почва не выдерживала вес человека, однако российским военным удалось собрать все части дрона, включая двигатель.

По данным агентства, БПЛА передали для изучения военным специалистам.

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