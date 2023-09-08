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РИА Новости: российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства за €550 тысяч

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Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью €550 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Сатурн».

Отмечается, что БПЛА упал на дно бывшего Каховского водохранилища, представляющее сегодня собой болото.

«Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать», — сказал военный.

По его словам, почва не выдерживала вес человека, однако российским военным удалось собрать все части дрона, включая двигатель.

По данным агентства, БПЛА передали для изучения военным специалистам.

Ранее Польша подписала рамочный контракт на производство снарядов для ВСУ.

Также Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для армии Украины на $600 млн.

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