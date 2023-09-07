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Зурабишвили заявила, что продолжит поездки в Европу вопреки импичменту

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будет ездить в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры импичмента.
Зурабишвили заявила, что продолжит поездки в Европу вопреки импичменту
  • AFP
  • © Vano Shlamov

«Я буду ездить всюду, куда должна ездить, потому что это моя высшая конституционная обязанность», — цитирует её ТАСС.

Президент добавила, что не намерена уходить в отставку на фоне объявленного ей импичмента.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.

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