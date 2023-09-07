Зурабишвили заявила, что продолжит поездки в Европу вопреки импичменту
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«Я буду ездить всюду, куда должна ездить, потому что это моя высшая конституционная обязанность», — цитирует её ТАСС.
Президент добавила, что не намерена уходить в отставку на фоне объявленного ей импичмента.
1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.