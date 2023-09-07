МВД: Эстония выдаст США задержанных за мошенничество местных бизнесменов

Власти Эстонии приняли решение выдать США двух задержанных эстонских бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой.

Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Правительство приняло решение выдать США задержанных ранее бизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что их обвиняют в мошенничестве на сумму более $500 млн.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы принял решение арестовать хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве на сумму 45 млн рублей.