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МВД: Эстония выдаст США задержанных за мошенничество местных бизнесменов

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Власти Эстонии приняли решение выдать США двух задержанных эстонских бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой.
МВД: Эстония выдаст США задержанных за мошенничество местных бизнесменов
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Правительство приняло решение выдать США задержанных ранее бизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что их обвиняют в мошенничестве на сумму более $500 млн.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы принял решение арестовать хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве на сумму 45 млн рублей.

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