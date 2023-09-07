МВД: Эстония выдаст США задержанных за мошенничество местных бизнесменов
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Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«Правительство приняло решение выдать США задержанных ранее бизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что их обвиняют в мошенничестве на сумму более $500 млн.
Ранее Кузьминский районный суд Москвы принял решение арестовать хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве на сумму 45 млн рублей.