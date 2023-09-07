Расстрелявший трёх мирных жителей нацгвардеец Украины приговорён к 26 годам тюрьмы

Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии военнослужащего Нацгвардии Украины Константина Сычака за убийство трёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие и доказал суд, в марте 2022 года Сычак и другие военнослужащие ВСУ обстреляли из автоматов и крупнокалиберного оружия два гражданских автомобиля с белыми лентами на зеркалах и дверях.

«В первом случае один из мужчин получил ранение, во втором — трое гражданских лиц погибли на месте от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

В ходе следствия Сычак признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее RT сообщал, что в ДНР приговорили к пожизненному заключению военного ВСУ за убийство 14 человек.