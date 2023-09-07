Politico: разведка Украины отчиталась перед Вашингтоном о ходе контрнаступления

Представители украинской разведки в закрытом режиме провели брифинг для членов комитета американского сената по разведке.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как сообщил один из источников, знакомый с содержанием брифинга, в центре обсуждения были вопросы контрнаступления Украины и перспективы Киева в боевых действиях против России.

Уточняется, что лица, присутствующие на заседании с украинской стороны, не определены.

«Сам факт состоявшегося разговора показывает, насколько тесно связаны Вашингтон и Киев», — утверждается в материале.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Также газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон намерен вскоре отправить Киеву новую партию кассетных боеприпасов.