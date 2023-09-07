Лукашенко: Минск готов поддерживать стремление стран Африки к независимости

Белоруссия готова поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Лукашенко отметил, что государства Африканского континента развиваются и приобретают независимость.

«Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести независимость», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что будущее планеты во многом принадлежит Африке.