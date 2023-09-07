Лукашенко: Минск готов поддерживать стремление стран Африки к независимости
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Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Лукашенко отметил, что государства Африканского континента развиваются и приобретают независимость.
«Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести независимость», — приводит его слова БЕЛТА.
Ранее Лукашенко заявил, что будущее планеты во многом принадлежит Африке.