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Лукашенко: Минск готов поддерживать стремление стран Африки к независимости

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Белоруссия готова поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости.
Лукашенко: Минск готов поддерживать стремление стран Африки к независимости
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Лукашенко отметил, что государства Африканского континента развиваются и приобретают независимость.

«Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести независимость», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что будущее планеты во многом принадлежит Африке.

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