Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошёл взрыв, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- AP
- © Libkos
«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал взрыв», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Он пообещал сообщить подробности позже.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Сумах.
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