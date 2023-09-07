Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва

Предприятия коммунальной теплоэнергетики на Украине вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство.

Информация об этом появилась на сайте Ассоциации городов Украины.

Отмечается, что такие действия связаны с нехваткой средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам.

По данным Ассоциации, предприятия ТКЭ с 1 сентября вследствие действий правительства отменили условия, позволяющие стабильно работать.

Ранее на Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%.

Также жителей Украины призвали экономить электричество на фоне рекордного потребления.