Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва
Информация об этом появилась на сайте Ассоциации городов Украины.
Отмечается, что такие действия связаны с нехваткой средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам.
По данным Ассоциации, предприятия ТКЭ с 1 сентября вследствие действий правительства отменили условия, позволяющие стабильно работать.
Ранее на Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%.
Также жителей Украины призвали экономить электричество на фоне рекордного потребления.