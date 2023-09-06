Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис выразил уверенность, что Россия одержит победу в украинском конфликте, если Вооружённые силы Украины продолжат вести боевые действия.

Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», — говорится в публикации.

Кроме того, добавил Дэвис, Москва обладает серьёзной ресурсной и демографической базой, которая преобладает над украинской.

Также военно-промышленный потенциал России находится на высоком уровне и продолжает расти, добавил эксперт.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что США стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить.