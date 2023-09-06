Офицер Дэвис: Россия победит в конфликте, если Украина продолжит боевые действия
- РИА Новости
Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.
«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», — говорится в публикации.
Кроме того, добавил Дэвис, Москва обладает серьёзной ресурсной и демографической базой, которая преобладает над украинской.
Также военно-промышленный потенциал России находится на высоком уровне и продолжает расти, добавил эксперт.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что США стоит надеяться лишь на то, что после победы России в конфликте на Украине их смогут простить.