Россия призвала УВКПЧ ООН среагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине

Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине.

Об этом говорится в заявлении постпредства России при ООН в Женеве.

Как отметили в постпредстве, Тюрк обязан приложить все усилия, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались без ответа.

«Мы призываем господина Тюрка, его управление и спецпроцедуры СПЧ дать должную оценку и публично отреагировать на системную дискриминацию всех и всего русского на Украине», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.