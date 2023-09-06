Узнать больше

Россия призвала УВКПЧ ООН среагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине

Короткая ссылка
Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине.
Россия призвала УВКПЧ ООН среагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении постпредства России при ООН в Женеве.

Как отметили в постпредстве, Тюрк обязан приложить все усилия, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались без ответа.

«Мы призываем господина Тюрка, его управление и спецпроцедуры СПЧ дать должную оценку и публично отреагировать на системную дискриминацию всех и всего русского на Украине», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить