Украинский блогер-миллионник Коряк назвала военных ВСУ мясом
- AP
Об этом пишет украинское издание «Вести».
В соцсети в общении с подписчиками блогер отметила, что число украинских солдат не решит исход конфликта, поскольку в ВСУ набирают мужчин без военного опыта.
Она назвала боевые действия «грязными играми, в которые вовлекают нас политики».
Также Коряк заявила, что у Украины нет шансов, поэтому ей следует согласиться на переговоры с Россией.
После этого она закрыла свою страницу в соцсетях.
Блогер до начала боевых действий жила в Харькове, после чего выехала на Бали.
Пересказ статьи подготовило ИноТВ.