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Украинский блогер-миллионник Коряк назвала военных ВСУ мясом

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Украинский блогер Татьяна Коряк, имеющая более миллиона подписчиков, назвала украинских военных мясом, отметив, что у Украины нет шансов победить Россию.
Украинский блогер-миллионник Коряк назвала военных ВСУ мясом
  • AP

Об этом пишет украинское издание «Вести».

В соцсети в общении с подписчиками блогер отметила, что число украинских солдат не решит исход конфликта, поскольку в ВСУ набирают мужчин без военного опыта.

Она назвала боевые действия «грязными играми, в которые вовлекают нас политики».

Также Коряк заявила, что у Украины нет шансов, поэтому ей следует согласиться на переговоры с Россией.

После этого она закрыла свою страницу в соцсетях.

Блогер до начала боевых действий жила в Харькове, после чего выехала на Бали.

Пересказ статьи подготовило ИноТВ.

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