Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом он написал в Telegram.
Кулемзин уточнил, что речь идёт о мужчине 1952 года рождения.
Ранее ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
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