ABC: супруга Зеленского призналась, что боится усталости мира от Украины

Супруга украинского президента Елена Зеленская призналась ABC, что встревожена разговорами об «усталости от Украины», которые слышны во многих странах.

«Мы видим, что порой люди уже действуют неохотно, слышим разговоры об усталости от Украины», — цитирует её ИноТВ.

По словам Зеленской, она боится этого.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в июле заявил, что мир начинает уставать от украинского конфликта.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.

Как писала The New York Times, чиновники Германии выступают за начало переговоров между Москвой и Киевом.