ABC: супруга Зеленского призналась, что боится усталости мира от Украины
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«Мы видим, что порой люди уже действуют неохотно, слышим разговоры об усталости от Украины», — цитирует её ИноТВ.
По словам Зеленской, она боится этого.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в июле заявил, что мир начинает уставать от украинского конфликта.
28 августа президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.
Как писала The New York Times, чиновники Германии выступают за начало переговоров между Москвой и Киевом.