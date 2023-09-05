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ABC: супруга Зеленского призналась, что боится усталости мира от Украины

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Супруга украинского президента Елена Зеленская призналась ABC, что встревожена разговорами об «усталости от Украины», которые слышны во многих странах.
ABC: супруга Зеленского призналась, что боится усталости мира от Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы видим, что порой люди уже действуют неохотно, слышим разговоры об усталости от Украины», — цитирует её ИноТВ.

По словам Зеленской, она боится этого.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в июле заявил, что мир начинает уставать от украинского конфликта.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.

Как писала The New York Times, чиновники Германии выступают за начало переговоров между Москвой и Киевом.

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