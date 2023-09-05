Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления сталкиваются с серьёзными потерями, которые «измеряются четырёхзначными цифрами», пишет газета The Times.

Как пишет газета, украинское подразделение, которое было отправлено на фронт, чтобы переломить обстановку, уже потеряло 75% личного состава.

«Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления», — говорится в материале.

По словам украинских военных врачей, потери ВСУ измеряются «четырёхзначными цифрами».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.