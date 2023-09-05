Газета Times сообщила о серьёзных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
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Как пишет газета, украинское подразделение, которое было отправлено на фронт, чтобы переломить обстановку, уже потеряло 75% личного состава.
«Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления», — говорится в материале.
По словам украинских военных врачей, потери ВСУ измеряются «четырёхзначными цифрами».
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.