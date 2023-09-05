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На Украине заявили о планах удалить 40 тысяч коррупционеров из реестра

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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из украинского реестра коррупционеров предлагается удалить данные, касающиеся 40 тысяч из 45 тысяч человек.

Об этом он сообщил в интервью «Радио НВ».

По его словам, правоохранительный комитет Верховной рады проголосовал за законопроект, который предполагает удаление из реестра коррупционеров примерно 40 тысяч человек из общего количества 45 тысяч человек.

Новиков объяснил, что таким образом авторы инициативы хотят скрыть от граждан данные о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Он также уточнил, что законопроект является инициативой Министерства юстиции и правительства Украины.

В конце августа в Верховную раду внесли законопроект, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, о приравнивании коррупции во время военного положения к госизмене.

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