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Ходаковский: ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Новодонецкого

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Украинские военные перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское в ДНР, ВСУ используют большое количество бронетехники, сообщил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Этому предшествовали несколько дней артподготовки, отметил он.
Ходаковский: ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Новодонецкого
  • AP
  • © Bram Janssen

По словам военного, интенсивная артиллерийская работа украинских военных привела к тому, что минные заграждения утратили эффективность, поэтому противник смог подойти к российским позициям, высадил десант и оттянул технику назад, опасаясь реакции артиллерии.

«Сейчас идёт ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», — написал Ходаковский в Telegram.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.

Вместе с этим он подчеркнул, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении. По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

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