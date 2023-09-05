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31 августа 2023 | 09:10
В ДНР украинский военный приговорён к 27 годам тюрьмы за убийство троих мирных жителей
Верховный суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Виталия Лысюру к 27 годам тюрьмы за расстрел троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установили следствие и суд, в марте 2022 года украинский военнослужащий Морской охраны ГПСУ Виталий Лысюра «дислоцировался на боевых позициях в Мариуполе и выполнял преступные приказы руководства ВСУ».
В частности, он участвовал «в расстреле из крупнокалиберного оружия автомобилей, в которых находились мирные жители».
Трое мирных жителей, как сообщает СК, погибли, один получил ранение.
«Лысюра признал свою вину и раскаялся в содеянном», – говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что суд приговорил украинского военного Виталия Прокопчука к 25 годам тюрьмы за убийство и покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе.