В ДНР украинский военный приговорён к 27 годам тюрьмы за убийство троих мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Виталия Лысюру к 27 годам тюрьмы за расстрел троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установили следствие и суд, в марте 2022 года украинский военнослужащий Морской охраны ГПСУ Виталий Лысюра «дислоцировался на боевых позициях в Мариуполе и выполнял преступные приказы руководства ВСУ».

В частности, он участвовал «в расстреле из крупнокалиберного оружия автомобилей, в которых находились мирные жители».

Трое мирных жителей, как сообщает СК, погибли, один получил ранение.



«Лысюра признал свою вину и раскаялся в содеянном», – говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что суд приговорил украинского военного Виталия Прокопчука к 25 годам тюрьмы за убийство и покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе.