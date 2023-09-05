FT: изменения в руководстве Минобороны Украины нужны для перезагрузки доверия

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко прокомментировал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова в статье для Financial Times.

«Сергей Лещенко, советник главы администрации Зеленского Андрея Ермака, считает, что смена руководства необходима для улучшения взаимодействия по острым вопросам в обществе и перезагрузки доверия», — говорится в материале.

Ранее уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна ежедневно тратит на боевые действия $100 млн.

Также, по словам экс-агента MI6 Аластера Крука, некоторые страны Запада заявляют, что помощь Киеву уже иссякает.