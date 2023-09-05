Житель Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктор Чернявский заявил, что украинские солдаты убили трёх сослуживцев при отступлении из села Смоляниново (ЛНР) в 2022 году. Убийство одного из сослуживцев было связано с тем, что он не мог завести автомобиль.

Об этом сообщает РИА Новости.

«А парень один не мог машину завести, они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные», — уточнил мужчина.

По его словам, военному выстрелили в голову.

«Через несколько месяцев мне позвонил незнакомый номер, это была родная сестра этого парня, она сказала, что он из города Днепропетровск, пошёл в армию служить, чтобы потом попасть в пожарную часть», — поделился очевидец.

Он также добавил, что убитый солдат не испытывал ненависти к России.

«Он был и адекватный, и родители хорошо относились и к нашей области, и к Луганской Народной Республике, и к России», — отметил Чернявский.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины открыла огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области.