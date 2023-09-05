Житель ЛНР стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«А парень один не мог машину завести, они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные», — уточнил мужчина.
По его словам, военному выстрелили в голову.
«Через несколько месяцев мне позвонил незнакомый номер, это была родная сестра этого парня, она сказала, что он из города Днепропетровск, пошёл в армию служить, чтобы потом попасть в пожарную часть», — поделился очевидец.
Он также добавил, что убитый солдат не испытывал ненависти к России.
«Он был и адекватный, и родители хорошо относились и к нашей области, и к Луганской Народной Республике, и к России», — отметил Чернявский.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины открыла огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области.