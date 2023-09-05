Боевик «Айдара» подорвался при установке собственного фугаса под Клещеевкой
- AP
«Боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар» самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошёл взрыв», — сказал он РИА Новости.
По словам Марочко, фрагменты тела разбросало вблизи российских позиций в 200 м от эпицентра взрыва.
Ранее глава Чечни Рамазан Кадыров заявил, что в результате боевых потерь в экстремистском нацбатальоне «Айдар» осталось около 30% боеспособных солдат.
Как указал Кадыров, недавно в плен к спецназу «Ахмат» попали новые военные ВСУ. Видео с ними свидетельствует о присутствии «так называемых элитных подразделений Киева в Клещеевке».
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.