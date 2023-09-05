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Боевик «Айдара» подорвался при установке собственного фугаса под Клещеевкой

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Боевик нацбатальона «Айдар»* подорвался и погиб при установке собственного фугаса в нескольких сотнях метров от российских позиций под Клещеевкой, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Боевик «Айдара» подорвался при установке собственного фугаса под Клещеевкой
  • AP

«Боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар» самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошёл взрыв», — сказал он РИА Новости.

По словам Марочко, фрагменты тела разбросало вблизи российских позиций в 200 м от эпицентра взрыва.

Ранее глава Чечни Рамазан Кадыров заявил, что в результате боевых потерь в экстремистском нацбатальоне «Айдар» осталось около 30% боеспособных солдат.

Как указал Кадыров, недавно в плен к спецназу «Ахмат» попали новые военные ВСУ. Видео с ними свидетельствует о присутствии «так называемых элитных подразделений Киева в Клещеевке».

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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