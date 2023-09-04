Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

В офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что военнослужащие обратили внимание на недостаток личного состава в подразделениях, а также острую потребность в дронах и антидроновых средствах.

Ранее Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) рассказал, что подразделения украинской армии терпят большие потери в военной технике в ходе контрнаступления.