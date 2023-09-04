В Запорожской области будут судить обвиняемую в распространении фейков об армии

«Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти), ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, с использованием средств массовой информации)», — говорится в сообщении.
В выявлении противозаконной деятельности принимали участие сотрудники Центра по противодействию терроризму и экстремизму ВУ МВД России в Запорожской области.
Вину в инкриминируемых преступных деяниях обвиняемая признала полностью.
31 августа в Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. В доме задержанного провели обыск.