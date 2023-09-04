Снайпер из «Алании» отработал в районе Пятихаток по наблюдательному пункту ВСУ

Снайпер добровольческого подразделения «Алания» на Запорожском направлении отработал в районе Пятихаток по наблюдательному пункту ВСУ, позиция противника находилась на расстоянии 300 м от российских военных, с неё он корректировал огонь. Видео с работой снайпера показал военкор RT Станислав Обищенко.

«Противник на нашем направлении сильно расслабился... Такие ошибки на войне строго наказываются», — сказал боец.

Как объяснил российский военный, по этим вэсэушникам не стреляли две недели, они и позволили себе спокойно передвигаться, за что и поплатились.

Военкор RT Игорь Жданов ранее опубликовал видео «охоты» на боевиков «Азова»* в Серебрянском лесничестве на Кременском направлении. В ролике показаны удары по украинским националистам в лесу.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.