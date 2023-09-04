Шойгу: ВСУ только за 3 сентября потеряли шесть танков на Работинском направлении
- AP
- © Bram Janssen
Об этом он сказал журналистам в Сочи после того, как были проведены переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Слова министра обороны приводит РИА Новости.
«В среднем, вы знаете, потери большие. Вчера в результате серьёзной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята... уничтожили ещё шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать», — сказал он.
Он уточнил, что танки не были иностранного производства.
Владимир Путин 4 сентября назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.