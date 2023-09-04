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Шойгу: ВСУ только за 3 сентября потеряли шесть танков на Работинском направлении

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Украинские войска, которые пытаются наступать на Работинском направлении, только за вчерашний день потеряли шесть танков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: ВСУ только за 3 сентября потеряли шесть танков на Работинском направлении
  • AP
  • © Bram Janssen

Об этом он сказал журналистам в Сочи после того, как были проведены переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Слова министра обороны приводит РИА Новости.

«В среднем, вы знаете, потери большие. Вчера в результате серьёзной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята... уничтожили ещё шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать», — сказал он.

Он уточнил, что танки не были иностранного производства.

Владимир Путин 4 сентября назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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