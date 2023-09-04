Шойгу: ВСУ только за 3 сентября потеряли шесть танков на Работинском направлении

Украинские войска, которые пытаются наступать на Работинском направлении, только за вчерашний день потеряли шесть танков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом он сказал журналистам в Сочи после того, как были проведены переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Слова министра обороны приводит РИА Новости.

«В среднем, вы знаете, потери большие. Вчера в результате серьёзной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении наши ребята... уничтожили ещё шесть машин. Поэтому за вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать», — сказал он.

Он уточнил, что танки не были иностранного производства.

Владимир Путин 4 сентября назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.