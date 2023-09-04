Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»
- AFP
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Он призвал «снести и глубоко зарыть» комплексы, которые не подходят для выращивания свиней.
«В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», — сказал Лукашенко, видео с его выступлением публикует «Пул Первого».
В мае стало известно, что в I квартале Белоруссия выполнила почти треть задания по импортозамещению на 2023 год.