Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять «шашлычок под коньячок»

Белоруссия нуждается в обновлении свиноводческих комплексов, большая часть которых была построена больше 20 лет назад, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, в противном случае «шашлычок под коньячок» может не получиться.

Он призвал «снести и глубоко зарыть» комплексы, которые не подходят для выращивания свиней.

«В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», — сказал Лукашенко, видео с его выступлением публикует «Пул Первого».

В мае стало известно, что в I квартале Белоруссия выполнила почти треть задания по импортозамещению на 2023 год.