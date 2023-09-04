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Балицкий сообщил об уничтожении до 20 штурмовиков ВСУ в районе Работина

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Минувшей ночью штурмовая группа ВСУ численностью до 20 человек предпринимала попытки наступления в районе Работина в Запорожской области, однако была ликвидирована ВС России во время стрелкового боя.
Балицкий сообщил об уничтожении до 20 штурмовиков ВСУ в районе Работина
  • РИА Новости

Об этом проинформировал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, ситуация в районе населённого пункта остаётся напряжённой.

«Интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области остаётся на прежнем высоком уровне. Наши парни бьют врага, дают очень жёсткий отпор», — рассказал он.

Балицкий добавил, что за сутки было уничтожено 140 украинских военных, а три разведчика сдались в плен. Также противник лишился шести танков, одного пикапа и четырёх беспилотников.

Ранее Минобороны России заявило, что российские бойцы за неделю отразили 44 попытки ВСУ атаковать на Запорожском направлении.

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