ВСУ обстреляли магазин в Конских Раздорах с применением, предварительно, HIMARS
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России, в результате обстрела четыре человека погибли, ещё четыре получили ранения.
Попадание зафиксировано по территории коммерческого предприятия, где находились офис, магазин запчастей и сельскохозяйственной техники, продуктовый магазин, ангар и стоянка.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Конских Раздоров из РСЗО HIMARS.