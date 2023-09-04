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ВСУ обстреляли магазин в Конских Раздорах с применением, предварительно, HIMARS

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Украинские войска обстреляли магазин в деревне Конские Раздоры Запорожской области с применением, по предварительным данным, HIMARS.
ВСУ обстреляли магазин в Конских Раздорах с применением, предварительно, HIMARS
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России, в результате обстрела четыре человека погибли, ещё четыре получили ранения.

Попадание зафиксировано по территории коммерческого предприятия, где находились офис, магазин запчастей и сельскохозяйственной техники, продуктовый магазин, ангар и стоянка. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Конских Раздоров из РСЗО HIMARS.

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