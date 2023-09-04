ВСУ обстреляли магазин в Конских Раздорах с применением, предварительно, HIMARS

Украинские войска обстреляли магазин в деревне Конские Раздоры Запорожской области с применением, по предварительным данным, HIMARS.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России, в результате обстрела четыре человека погибли, ещё четыре получили ранения.

Попадание зафиксировано по территории коммерческого предприятия, где находились офис, магазин запчастей и сельскохозяйственной техники, продуктовый магазин, ангар и стоянка.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Конских Раздоров из РСЗО HIMARS.