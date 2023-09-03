Военная хроника показала кадры неудачного штурма бригады ВСУ под селом Работино

Военная хроника опубликовала видео неудачного штурма российских оборонительных позиций со стороны 118-й механизированной бригады ВСУ под селом Работино в Запорожской области.

Отмечается, что украинские военные попали под артиллерийский огонь.

«Из-за выдвижения к рубежу атаки на лёгких пикапах и БТР М113 без вооружения подразделения ВСУ потеряли порядка 70 человек убитыми и ранеными», — говорится в заявлении.

По данным экспертов, танк Т-72Б был уничтожен при попытке прикрытия отхода украинских войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска уничтожили танк Leopard 2A4 украинских военных на Запорожском направлении.