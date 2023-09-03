Военная хроника показала кадры неудачного штурма бригады ВСУ под селом Работино
- AP
Отмечается, что украинские военные попали под артиллерийский огонь.
«Из-за выдвижения к рубежу атаки на лёгких пикапах и БТР М113 без вооружения подразделения ВСУ потеряли порядка 70 человек убитыми и ранеными», — говорится в заявлении.
По данным экспертов, танк Т-72Б был уничтожен при попытке прикрытия отхода украинских войск.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска уничтожили танк Leopard 2A4 украинских военных на Запорожском направлении.