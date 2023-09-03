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Украинские войска выпустили 105 снарядов по Херсонской области за сутки

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Вооружённые силы Украины выпустили 105 снарядов за сутки по населённым пунктам Херсонской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Так, под обстрел попали населённые пункты Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Крынки, Подстепное, Кардашинка и другие.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские войска выпустили 273 боеприпаса по территории ДНР — ВСУ 86 раз обстреляли территорию республики.

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