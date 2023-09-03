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Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку

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Вооружённые силы Украины за менее чем десять минут выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Всего за минувшие сутки украинские войска выпустили 273 боеприпаса по территории ДНР — ВСУ 86 раз обстреляли территорию республики.

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