Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку
Вооружённые силы Украины за менее чем десять минут выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.
Всего за минувшие сутки украинские войска выпустили 273 боеприпаса по территории ДНР — ВСУ 86 раз обстреляли территорию республики.
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