Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку

Вооружённые силы Украины за менее чем десять минут выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится. Всего за минувшие сутки украинские войска выпустили 273 боеприпаса по территории ДНР — ВСУ 86 раз обстреляли территорию республики.