Мэр Козловский: ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами, предположительно, HIMARS

Вооружённые силы Украины обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике ракетами, предположительно, HIMARS. Об этом сообщил мэр города Максим Козловский.

«Обстрел был произведён, предположительно, из натовского вооружения — четыре ракеты РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Козловский.

Повреждения получили четыре здания, включая торговый центр и городскую администрацию.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны ВСУ.