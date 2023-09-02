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Мэр Козловский: ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами, предположительно, HIMARS

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Вооружённые силы Украины обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике ракетами, предположительно, HIMARS. Об этом сообщил мэр города Максим Козловский.
Мэр Козловский: ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами, предположительно, HIMARS
  • AP

«Обстрел был произведён, предположительно, из натовского вооружения — четыре ракеты РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Козловский.

Повреждения получили четыре здания, включая торговый центр и городскую администрацию.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны ВСУ.

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