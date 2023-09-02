Мэр Козловский: ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами, предположительно, HIMARS
- AP
«Обстрел был произведён, предположительно, из натовского вооружения — четыре ракеты РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате атаки нет, добавил Козловский.
Повреждения получили четыре здания, включая торговый центр и городскую администрацию.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны ВСУ.