Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до шести
- РИА Новости
Об этом пишет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
«По переулку Шахтёрскому, 11, ранен мужчина 1984 г. р.», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.