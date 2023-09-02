Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до шести

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до шести.

Об этом пишет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«По переулку Шахтёрскому, 11, ранен мужчина 1984 г. р.», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.