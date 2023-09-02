Военная хроника проанализировала появившееся в сети видео с танками Leopard 2A4, оснащённых блоками динамической защиты «Контакт-1».

Отмечается, что в ролике, предположительно, полигонные учения 33-й отдельной механизированной бригады украинской армии, укомплектованной танками Leopard 2A4 с блоками динамической защиты на боковых панелях башни и частично на бортах. При этом крыша танка не защищена, корма и лобовые детали корпуса — тоже. Панели ДЗ установлены на бортах и в районе боевого отделения, в передней части борта, боковой части башни и на «скулах».

«Передняя и задняя части танков, включая моторно-трансмиссионное отделение, а также верх башни (самую уязвимую часть), судя по всему, не бронируются дополнительно. Предположительно, ВСУ попытались забронировать машины по единому стандарту: по крайней мере часть из видимых машин оснащена одинаково выглядящими пакетами допбронирования. С серийным оснащением по такой схеме, видимо, есть проблемы. Хорошо видно, что в ролике присутствует чуть более двух танковых рот, что в масштабе вооружённых сил капля в море», — отмечается в материале.

Как подчёркивает Военная хроника, от попадания «Ланцета» в крышу, заднюю часть или края башни такая защита не спасёт. При попаданиях противотанковой ракеты (особенно с тандемной или тандемно-кумулятивной боевой частью в ракетах «Вихрь») такая защита также вряд ли поможет.

Ранее СМИ писали, что немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя «чудо-оружия» из-за потерь на Украине и международной конкуренции.