Двое жителей Мелитополя обвиняются в терроризме
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Двое жителей Мелитополя обвиняются в терроризме

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Следователи СК России по Запорожской области завершили сбор доказательной базы по делу двух жителей Мелитополя, обвиняемых в совершении террористических актов. По данным ведомства, они вступили в террористическую группу, целью которой был срыв референдума о выходе Запорожской области из состава Украины и вхождении в состав России.

По версии следствия, обвиняемые «совместно с иными неустановленными лицами» привели в действие взрывные устройства в здании избирательного участка.

В результате взрывов никто не пострадал, преступники были задержаны.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по двум эпизодам ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, повлёкший причинение значительного имущественного ущерба), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершённое организованной группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, совершённые организованной группой) УК Российской Федерации.

Как сообщал RT ранее, в ЛНР суд приговорил солдата ВСУ к 15 годам за удар по дому из гранатомёта.