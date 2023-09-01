Российские бойцы заявили о взятии в плен восьми солдат ВСУ под Артёмовском

Бойцы 200-й бригады Южного военного округа взяли в плен под Артёмовском восемь солдат 30-й бригады ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик.

«Взяли в плен во время накатов восемь пленных», — рассказал он.

По словам взятого в плен украинца, 18 августа командование отправило их в бой, «ничего не объясняя».

«Дали рацию старшему группы моего взвода, он непосредственно только знал задачу и сказал нам, что нужно держать позицию», — сказал пленный.

Он отметил, что им не назвали ни конкретного места позиций, ни задачи, при этом вскоре их начали обстреливать.

«Не знаю, каким чудом мы все добрались по трупам уже наших, мы офигели, очень много там трупов было, я видел 15, дальше уже было больше. Добравшись до позиции, сказали держать позиции», — добавил он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его бросили сослуживцы после получения ранения.