Советник ВС ВСУ: Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16

Украине для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16, сообщил советник командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в интервью телеканалу «Общественное».

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если эти истребители рассредоточат по разным аэродромам, между ними будут советские истребители.

Их задачи Игнат описал таким образом: «Оперативно вылетели, уничтожили, сели».

«Хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы», — отметил он.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер высказал мнение, что лётчики Вооружённых сил Украины погибнут, как только вступят в бой на истребителях F-16.

Обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман отметили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.