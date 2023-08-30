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Советник ВС ВСУ: Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16

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Украине для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16, сообщил советник командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в интервью телеканалу «Общественное».
Советник ВС ВСУ: Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16
  • Gettyimages.ru
  • © VanderWolf-Images

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если эти истребители рассредоточат по разным аэродромам, между ними будут советские истребители.

Их задачи Игнат описал таким образом: «Оперативно вылетели, уничтожили, сели».

«Хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы», — отметил он.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер высказал мнение, что лётчики Вооружённых сил Украины погибнут, как только вступят в бой на истребителях F-16.

Обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман отметили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских ракет.

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