Фермеры Молдавии запланировали пикет у здания Минсельхоза республики
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Как утверждается, ранее аграрии выступили против усложнения процесса подачи документов на получение компенсации за зерновые первой группы и дизтопливо для фермеров, чьи угодья пострадали от засухи.
Премьер-министр республики Дорин Речан ранее заявил, что власти Молдавии будут и далее содействовать экспорту зерна с Украины через свою территорию, это будет делаться, несмотря на издержки и протесты молдавских фермеров.
20 июня фермеры проводили акцию протеста по всей Молдавии. 8 июня они блокировали национальные дороги и некоторые пограничные пункты. Фермеры требовали ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.