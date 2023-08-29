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Фермеры Молдавии запланировали пикет у здания Минсельхоза республики

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Молдавские фермеры планируют устроить пикет у здания Минсельхоза республики 30 августа. Акция намечена на 11:00, сообщает Sputnik Молдова.
Фермеры Молдавии запланировали пикет у здания Минсельхоза республики
  • Gettyimages.ru

Как утверждается, ранее аграрии выступили против усложнения процесса подачи документов на получение компенсации за зерновые первой группы и дизтопливо для фермеров, чьи угодья пострадали от засухи.

Премьер-министр республики Дорин Речан ранее заявил, что власти Молдавии будут и далее содействовать экспорту зерна с Украины через свою территорию, это будет делаться, несмотря на издержки и протесты молдавских фермеров.

20 июня фермеры проводили акцию протеста по всей Молдавии. 8 июня они блокировали национальные дороги и некоторые пограничные пункты. Фермеры требовали ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.

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