Фермеры Молдавии запланировали пикет у здания Минсельхоза республики

Молдавские фермеры планируют устроить пикет у здания Минсельхоза республики 30 августа. Акция намечена на 11:00, сообщает Sputnik Молдова.

Как утверждается, ранее аграрии выступили против усложнения процесса подачи документов на получение компенсации за зерновые первой группы и дизтопливо для фермеров, чьи угодья пострадали от засухи.

Премьер-министр республики Дорин Речан ранее заявил, что власти Молдавии будут и далее содействовать экспорту зерна с Украины через свою территорию, это будет делаться, несмотря на издержки и протесты молдавских фермеров.

20 июня фермеры проводили акцию протеста по всей Молдавии. 8 июня они блокировали национальные дороги и некоторые пограничные пункты. Фермеры требовали ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.