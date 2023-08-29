Минфин Эстонии поддержал идею закрыть один из КПП на границе с Россией

Министерство финансов Эстонии поддерживает предложение МВД закрыть автомобильное движение контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией.

Об этом заявил эстонский министр финансов Март Вырклаев, передаёт РИА Новости.

По его словам, такая мера поможет сэкономить Таллину порядка €11 млн, которые в противном случае пошли бы на ремонт и обслуживание КПП.

«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу МВД разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», — заявил Вырклаев.

23 августа в белорусском пограничном комитете заявили, что Литва не справляется с увеличившейся нагрузкой после закрытия пунктов пропуска на границе с Белоруссией.