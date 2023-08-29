В Грузии в зоне схода оползня во время поисковых работ умер военный

Военнослужащий Сил обороны Грузии Темури Харчилава скончался в ходе поисковых работ в зоне схода оползня на курорте Шови.

Об этом сообщило Минобороны Грузии.

Как передаёт сообщение Civil Georgia, сотрудник ведомства, 50-летний Темури Харчилава, который участвовал в спасательных работах в Шови, предположительно, умер от сердечного приступа.

3 августа спасатели эвакуировали 12 человек из гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача, где сошёл оползень.

По данным на 20 августа, в результате происшествия погибли 28 человек.

Также сообщалось, что россиянка Ксения Тричева погибла в результате схода оползня.