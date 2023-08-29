«СТРАНА.ua»: на Украине суд оправдал уклониста, признав мобилизацию незаконной

Суд в Полтаве оправдал уклониста, признав мобилизацию незаконной.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на решение суда.

В материале сказано, что неработающего военнообязанного гражданина из посёлка Кирова обвинили по статье 336 УК Украины (уклонение от мобилизации).

Суд признал мужчину невиновным.

Уточняется, что, по мнению судьи, указы президента страны Владимира Зеленского о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что утверждённый на Украине план мобилизации пока не выполнен до конца.

26 августа бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что более 300 тыс. украинцев хотят мобилизовать до весны из-за провала контрнаступления.