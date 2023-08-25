Песков: СВО проводится также и для исключения террористических атак Киева
- РИА Новости
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В качестве примера он привёл неоднократные атаки беспилотников со стороны украинской армии. По словам Пескова, такие действия со стороны ВСУ проводились и ранее, а противовоздушная оборона работает успешно.
«Такая террористическая активность была и ранее, достаточно эффективно работает ПВО», — сказал он.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что системы ПВО уничтожили дрон в небе над территорией Бабынинского района.